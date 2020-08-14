Beşiktaş'ın rakibi PAOK Nika Ninua'yı transfer etti

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PAOK, Gürcü orta saha Nika Ninua transferiyle kadrosunu güçlendirdi. Yunan temsilcisi, bir dönem Beşiktaş'ın da gündemine gelen 21 yaşındaki genç yıldız adayıyla 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

SERGEN YALÇIN İSTEMEDİ!

Pandemi arasından sonra Beşiktaş maçlarını izlerken paylaşımlar yapan Nika Ninua'nın transferinin gerçekleşmemesiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Nika Ninua'yı beğenmediği ve yabancı hakkını Gürcü futbolcudan yana kullanmak istemediği öğrenildi.