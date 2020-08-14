Beşiktaş'ın rakibi PAOK Nika Ninua'yı transfer etti - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş PAOK'tan flaş transfer! Beşiktaş'ın da listesindeydi

'ın rakibi 'yı etti

Beşiktaş'ın rakibi PAOK Nika Ninua'yı transfer etti

'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi , flaş bir transfere imza attı. Yunan ekibi, 'ın da gündemine gelen Gürcü orta saha oyuncusu 'yı 4 yıllığına kadrosuna kattı.

'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi , Gürcü orta saha transferiyle kadrosunu güçlendirdi. Yunan temsilcisi, bir dönem Beşiktaş'ın da gündemine gelen 21 yaşındaki genç yıldız adayıyla 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Pandemi arasından sonra Beşiktaş maçlarını izlerken paylaşımlar yapan Nika Ninua'nın transferinin gerçekleşmemesiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Beşiktaş'ta 'ın Nika Ninua'yı beğenmediği ve yabancı hakkını Gürcü futbolcudan yana kullanmak istemediği öğrenildi.

  1. 14.08.2020
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