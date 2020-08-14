Beşiktaş'ın rakibi PAOK Nika Ninua'yı transfer etti
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PAOK, flaş bir transfere imza attı. Yunan ekibi, Kartal'ın da gündemine gelen Gürcü orta saha oyuncusu Nika Ninua'yı 4 yıllığına kadrosuna kattı.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PAOK, Gürcü orta saha Nika Ninua transferiyle kadrosunu güçlendirdi. Yunan temsilcisi, bir dönem Beşiktaş'ın da gündemine gelen 21 yaşındaki genç yıldız adayıyla 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
SERGEN YALÇIN İSTEMEDİ!
Pandemi arasından sonra Beşiktaş maçlarını izlerken paylaşımlar yapan Nika Ninua'nın transferinin gerçekleşmemesiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Nika Ninua'yı beğenmediği ve yabancı hakkını Gürcü futbolcudan yana kullanmak istemediği öğrenildi.
- 14.08.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın rakibi PAOK Nika Ninua'yı transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.