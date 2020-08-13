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13 Ağustos 2020, Perşembe
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'tan Mensah hamlesi! sonrası...

Beşiktaş'tan Mensah hamlesi! Kulüpler Birliği sonrası...

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden , ilk transferini 'un başarılı oyuncusu N'Sakala'yı kadrosuna katarak yapmıştı. Siyah-beyazlılar, transferde yoluna tam gaz devam ederken, 'ın kadrosuna katmak istediği Bernard Mensah için atağa kalktı. İşte detaylar...

Siyah beyazlılar, 'ın da istediği Ganalı orta saha için dün Toplantısı'nın ardından görüşme gerçekleştirdi.

'ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ile masaya oturdu ve 25 yaşındaki futbolcunun şartları konusunda anlaşma zemini aradı.

Beşiktaş, 2,5 milyon Euro bonservis ve 2 oyuncunun takası şeklindeki teklifini sundu ve beklemeye geçti.

  1. 13.08.2020
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