Beşiktaş'tan Mensah hamlesi! Kulüpler Birliği sonrası...

Siyah beyazlılar, Galatasaray'ın da istediği Ganalı orta saha için dün Kulüpler Birliği Toplantısı'nın ardından görüşme gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ile masaya oturdu ve 25 yaşındaki futbolcunun transfer şartları konusunda anlaşma zemini aradı.

Beşiktaş, 2,5 milyon Euro bonservis ve 2 oyuncunun takası şeklindeki teklifini sundu ve beklemeye geçti.