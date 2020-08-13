Beşiktaş'tan Mensah hamlesi! Kulüpler Birliği sonrası...
Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Beşiktaş, ilk transferini Alanyaspor'un başarılı oyuncusu N'Sakala'yı kadrosuna katarak yapmıştı. Siyah-beyazlılar, transferde yoluna tam gaz devam ederken, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Bernard Mensah için atağa kalktı. İşte detaylar...
Siyah beyazlılar, Galatasaray'ın da istediği Ganalı orta saha için dün Kulüpler Birliği Toplantısı'nın ardından görüşme gerçekleştirdi.
Beşiktaş'ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ile masaya oturdu ve 25 yaşındaki futbolcunun transfer şartları konusunda anlaşma zemini aradı.
Beşiktaş, 2,5 milyon Euro bonservis ve 2 oyuncunun takası şeklindeki teklifini sundu ve beklemeye geçti.
- 13.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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