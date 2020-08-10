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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Grosicki iddiası yalanlandı

Grosicki iddiası yalanlandı

'ta dün sürpriz bir iddiası gündeme düştü. Daha önce 'da da forma giyen ile anlaşıldığı ileri sürüldü. Ancak yönetici Erdal Torunoğulları transferi yalanladı.

'ta dün sürpriz bir iddiası gündeme düştü. Daha önce 'da da forma giyen ile anlaşıldığı ileri sürüldü. Hatta, 'te forma giyen kanat oyuncusunun 'a geldiği belirtildi. Ancak bu haberlerin ardından transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, iddiaları yalanladı; "Böyle bir oyuncu ile kontağımız olmadı" dedi.
  1. 10.8.2020
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