Tyler Boyd'dan PAOK sözleri ve şampiyonluk açıklaması! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
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Tyler Boyd'dan sözleri ve şampiyonluk açıklaması!

Tyler Boyd'dan PAOK sözleri ve şampiyonluk açıklaması!

ekiplerinden 'ta Tyler Boyd, Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmesini değerlendirirken, gelecek sezon şampiyonluğa ulaşmak istediklerini belirtti.

Yeni sezona hızlıca başladıklarını kaydeden Boyd, "Az bir dinlenme süresi oldu, biraz daha fit başladık. Geçen sene yakaladığımız momentumun üzerine kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.

"İYİ OYNAYIP TURU GEÇMELİYİZ"
Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki eşleşmesini değerlendiren ABDli futbolcu, "Geçen sene ligi bitirdiğimiz nokta PAOK eşleşmesini hak eden bir noktaydı. Güzel bir maç olacak. İyi oynayıp turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'TA HEDEF BELLİDİR"
Şampiyon olmak istediklerini vurgulayan 25 yaşındaki isim, "21 takım bizi etkileyecek, daha fazla maç demek bu. Eskiden kalan arkadaşlarımız, aramıza yeni katılacak olanlar var. 'ta oynarsanız hedef bellidir, şampiyonluk. Onun için elimizden geleni yapacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

  1. 14.08.2020
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