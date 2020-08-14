Tyler Boyd'dan PAOK sözleri ve şampiyonluk açıklaması!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Tyler Boyd, Şampiyonlar Ligi'ndeki PAOK eşleşmesini değerlendirirken, gelecek sezon şampiyonluğa ulaşmak istediklerini belirtti.
Yeni sezona hızlıca başladıklarını kaydeden Boyd, "Az bir dinlenme süresi oldu, biraz daha fit başladık. Geçen sene yakaladığımız momentumun üzerine kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.
"İYİ OYNAYIP TURU GEÇMELİYİZ"
Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki PAOK eşleşmesini değerlendiren ABDli futbolcu, "Geçen sene ligi bitirdiğimiz nokta PAOK eşleşmesini hak eden bir noktaydı. Güzel bir maç olacak. İyi oynayıp turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"BEŞİKTAŞ'TA HEDEF BELLİDİR"
Şampiyon olmak istediklerini vurgulayan 25 yaşındaki isim, "21 takım bizi etkileyecek, daha fazla maç demek bu. Eskiden kalan arkadaşlarımız, aramıza yeni katılacak olanlar var. Beşiktaş'ta oynarsanız hedef bellidir, şampiyonluk. Onun için elimizden geleni yapacağız." diyerek sözlerini noktaladı.
- 14.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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