Sergen Yalçın'dan transfer kararı! Nika Ninua...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... TFF'nin yeni yabancı sınırlaması kuralı nedeniyle transferde ibreyi Türk futbolculara çeviren siyah beyazlılar, kısa süre önce gündemine aldığı Nika Ninua transferinden vazgeçti.
Beşiktaş Yönetimi, bir süredir gündeminde tuttuğu Nika Ninua ismini rafa kaldırdı.
Daha önce Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği Gürci orta saha, TFF'nin yabancı sınırlaması konusundaki kararı nedeniyle askıya alındı.
Milliyet'in haberine göre bu durumd, transferde kontenjan haklarını, daha deneyimli yabancılardan yana kullanmak isteyen Sergen Yalçın, bu nedenle istemeyerek de olsa Nika Ninua ismine soğuk bakmak zorunda kaldı.
Beşiktaş'ta bazı yöneticilerin ise yine de bu futbolcunun transfer edilip bir seneliğine bir başka takıma kiralanmasını önerecekleri iddia edildi.
- 15.07.2020
- Güncelleme: 15.07.2020 15:13
- Milan-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Bologna-Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Galatasaray transferi için maça çıkmadı! Nigel Robertha geliyor mu?
- Real Madrid'den taraftarlarına şampiyonluk uyarısı!
- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sergen Yalçın'dan transfer kararı! Nika Ninua... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.