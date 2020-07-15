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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'dan transfer kararı! Nika Ninua...

'dan kararı! ...

Sergen Yalçın'dan transfer kararı! Nika Ninua...

'ta son dakika haberi... TFF'nin yeni yabancı sınırlaması kuralı nedeniyle transferde ibreyi Türk futbolculara çeviren siyah beyazlılar, kısa süre önce gündemine aldığı transferinden vazgeçti.

Yönetimi, bir süredir gündeminde tuttuğu ismini rafa kaldırdı.

Daha önce Teknik Direktör 'ın da onay verdiği Gürci orta saha, TFF'nin yabancı sınırlaması konusundaki kararı nedeniyle askıya alındı.

Milliyet'in haberine göre bu durumd, transferde kontenjan haklarını, daha deneyimli yabancılardan yana kullanmak isteyen Sergen Yalçın, bu nedenle istemeyerek de olsa Nika Ninua ismine soğuk bakmak zorunda kaldı.

Beşiktaş'ta bazı yöneticilerin ise yine de bu futbolcunun edilip bir seneliğine bir başka takıma kiralanmasını önerecekleri iddia edildi.

  1. 15.07.2020
  2. Güncelleme: 15.07.2020 15:13
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