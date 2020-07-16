Gökhan için bekleriz

Çaykur Rizespor'un, Kasımpaşa'ya yenilmesinin üzerine bir de teknik direktör Ünal Karaman'ı kaybetmesi; Sergen Yalçın'ı, Gökhan Akkan konusunda heyecanlandırdı. Beşiktaş'a gelmek istediği için Karaman tarafından 11'e alınmadığını bildiği Gökhan için Sergen, "Diğer tüm kaleci transferi görüşmelerini erteleyin. Rizespor'un durumuna göre Gökhan'ı alırız" dediği bildirildi. Sergen'in en baştan beri hedefi Gökhan Akkan'dı. Ancak o dönemde yapılan görüşmelerde Rizespor yönetimi çok uçuk rakamlara çıkmıştı.