Gökhan için bekleriz
Çaykur Rizespor'un, Kasımpaşa'ya yenilmesinin üzerine bir de teknik direktör Ünal Karaman'ı kaybetmesi; Sergen Yalçın'ı, Gökhan Akkan konusunda heyecanlandırdı.
Çaykur Rizespor'un, Kasımpaşa'ya yenilmesinin üzerine bir de teknik direktör Ünal Karaman'ı kaybetmesi; Sergen Yalçın'ı, Gökhan Akkan konusunda heyecanlandırdı. Beşiktaş'a gelmek istediği için Karaman tarafından 11'e alınmadığını bildiği Gökhan için Sergen, "Diğer tüm kaleci transferi görüşmelerini erteleyin. Rizespor'un durumuna göre Gökhan'ı alırız" dediği bildirildi. Sergen'in en baştan beri hedefi Gökhan Akkan'dı. Ancak o dönemde yapılan görüşmelerde Rizespor yönetimi çok uçuk rakamlara çıkmıştı.
- 16.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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