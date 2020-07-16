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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Gökhan için bekleriz

Gökhan için bekleriz

'un, 'ya yenilmesinin üzerine bir de 'ı kaybetmesi; 'ı, konusunda heyecanlandırdı.

'un, 'ya yenilmesinin üzerine bir de 'ı kaybetmesi; 'ı, konusunda heyecanlandırdı. 'a gelmek istediği için Karaman tarafından 11'e alınmadığını bildiği Gökhan için Sergen, "Diğer tüm kaleci transferi görüşmelerini erteleyin. Rizespor'un durumuna göre Gökhan'ı alırız" dediği bildirildi. Sergen'in en baştan beri hedefi Gökhan Akkan'dı. Ancak o dönemde yapılan görüşmelerde Rizespor yönetimi çok uçuk rakamlara çıkmıştı.

  1. 16.7.2020
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