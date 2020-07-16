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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Jönsson, ’yı aratmaz

Jönsson, Atiba’yı aratmaz

 Lig'i tanıyan ve oldukça düşük garanti ücretlere oynamayı kabul eden yola devam etmek isteyen 'ın hedefine son olarak Jens Jönsson girdi.

Lig'i tanıyan ve oldukça düşük garanti ücretlere oynamayı kabul eden yola devam etmek isteyen 'ın hedefine son olarak Jens Jönsson girdi. 'da son 4 sezonda sürekli olarak 20 maçın üzerine çıkan Danimarkalı ön liberonun özellikle 1.5 top çalma ortalamasıyla oynaması, başarılı teknik adamın ciddi anlamda ilgisini çekmiş durumda. Gelecek sezon 37 yaşında olacak ile dönüşümlü oynatmak için Jönsson'un ideal isim olduğuna inanan Yalçın; isabetli pas oranını da yüzde 80'in altına hiç düşmeyen Danimarkalı ön liberoyu özellikle iç sahadaki yüksek istatistikleri nedeniyle gözüne kestirmiş durumda.

  1. 16.7.2020
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