Jönsson, Atiba’yı aratmaz
Süper Lig'i tanıyan ve oldukça düşük garanti ücretlere oynamayı kabul eden yabancı oyuncularla yola devam etmek isteyen Sergen Yalçın'ın hedefine son olarak Jens Jönsson girdi.
Süper Lig'i tanıyan ve oldukça düşük garanti ücretlere oynamayı kabul eden yabancı oyuncularla yola devam etmek isteyen Sergen Yalçın'ın hedefine son olarak Jens Jönsson girdi. Konyaspor'da son 4 sezonda sürekli olarak 20 maçın üzerine çıkan Danimarkalı ön liberonun özellikle 1.5 top çalma ortalamasıyla oynaması, başarılı teknik adamın ciddi anlamda ilgisini çekmiş durumda. Gelecek sezon 37 yaşında olacak Atiba ile dönüşümlü oynatmak için Jönsson'un ideal isim olduğuna inanan Yalçın; isabetli pas oranını da yüzde 80'in altına hiç düşmeyen Danimarkalı ön liberoyu özellikle iç sahadaki yüksek istatistikleri nedeniyle gözüne kestirmiş durumda.
- 16.7.2020
- İngiliz ekibi Vedat Muriqi için kesenin ağzını açtı! Dudak uçuklatan teklif
- Yıldız futbolcu açıkladı! "Trabzonspor'da oynamak istiyorum"
- Spor camiasından 15 Temmuz paylaşımları
- Galatasaray özüne dönüyor! Arda Turan ile beraber Semih Kaya ve...
- Fenerbahçe'ye kötü haber! Moussa Wague transferinde sıcak gelişme
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Jönsson, Atiba’yı aratmaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.