Umut Nayir sezonu kapattı

Corona virüsüne yakalanan Umut, corona virüsü test sonucunun negatife döndüğünü açıkladı ve TFF protolleri gereği kalan haftalarda sahada olamayacağını duyurdu. Umut şu açıklamayı yaptı: "24 Haziran'da pozitif sonuçlanan testim bugün (dün) ilk defa negatife döndü çok şükür. TFF protokolleri gereği sahaya geri dönebilmek için 5 gün arayla 3 test sonucunun arka arkaya negatif çıkması gerekiyor. Bu nedenle sezonun kalanında da takımımla sahada olamayacağım. İnşallah takım arkadaşlarım hedefimizi gerçekleştirecek."