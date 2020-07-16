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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Nayir sezonu kapattı

Umut Nayir sezonu kapattı

Corona virüsüne yakalanan , corona virüsü test sonucunun negatife döndüğünü açıkladı ve protokolleri gereği kalan haftalarda sahada olamayacağını duyurdu.

Corona virüsüne yakalanan , corona virüsü test sonucunun negatife döndüğünü açıkladı ve protolleri gereği kalan haftalarda sahada olamayacağını duyurdu. Umut şu açıklamayı yaptı: "24 Haziran'da pozitif sonuçlanan testim bugün (dün) ilk defa negatife döndü çok şükür. TFF protokolleri gereği sahaya geri dönebilmek için 5 gün arayla 3 test sonucunun arka arkaya negatif çıkması gerekiyor. Bu nedenle sezonun kalanında da takımımla sahada olamayacağım. İnşallah takım arkadaşlarım hedefimizi gerçekleştirecek."

  1. 16.7.2020
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