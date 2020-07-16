Umut Nayir sezonu kapattı
Corona virüsüne yakalanan Umut, corona virüsü test sonucunun negatife döndüğünü açıkladı ve TFF protokolleri gereği kalan haftalarda sahada olamayacağını duyurdu.
Corona virüsüne yakalanan Umut, corona virüsü test sonucunun negatife döndüğünü açıkladı ve TFF protolleri gereği kalan haftalarda sahada olamayacağını duyurdu. Umut şu açıklamayı yaptı: "24 Haziran'da pozitif sonuçlanan testim bugün (dün) ilk defa negatife döndü çok şükür. TFF protokolleri gereği sahaya geri dönebilmek için 5 gün arayla 3 test sonucunun arka arkaya negatif çıkması gerekiyor. Bu nedenle sezonun kalanında da takımımla sahada olamayacağım. İnşallah takım arkadaşlarım hedefimizi gerçekleştirecek."
- 16.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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