Gol atan kazanır!
Siyah-beyazlılar bu sezon ilk golü attıkları hiçbir maçı kaybetmedi Kara Kartallar, ligdeki 17 galibiyetin 14’ünü ilk golü atarak kazandı.
Beşiktaş'ta galibiyetin şifresi belli oldu: İlk golü atmak! Siyah-beyazlıların, pazar günü oynanacak derbide de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenmek için şifresi yine ilk golü atmak olacak. Siyahbeyazlılar sezon başından bu yana ilk golü attıkları hiçbir maçı kaybetmedi. Ligde 32 maçta 17 galibiyet alan Beşiktaş, bunun 14'ünü ilk golü atarak kazandı. Siyah-beyazlılar, 3 maçta da 1-0 geriden gelerek 3 puana uzanmayı bildi. SIYAH-beyazlılar ayrıca, öne geçtiği maçlarda skoru korumayı da başardı. Öne geçip galip geldiği 14 maçta 11 gol yiyen Beşiktaş, puan kaybettiği 15 maçta kalesinde 25 gol gördü (1-0 geriden gelip kazandığı maçlarda 4 gol yedi). Ligde 10 mağlubiyeti bulunan Beşiktaş'ın, 32 maçlık periyotta geriden gelerek kazandığı maç sayısı 3 iken, mağlupken beraberliğe taşıdığı maç sayısı da yine 3 oldu.
- 16.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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