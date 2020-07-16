Gol atan kazanır!

Beşiktaş'ta galibiyetin şifresi belli oldu: İlk golü atmak! Siyah-beyazlıların, pazar günü oynanacak derbide de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenmek için şifresi yine ilk golü atmak olacak. Siyahbeyazlılar sezon başından bu yana ilk golü attıkları hiçbir maçı kaybetmedi. Ligde 32 maçta 17 galibiyet alan Beşiktaş, bunun 14'ünü ilk golü atarak kazandı. Siyah-beyazlılar, 3 maçta da 1-0 geriden gelerek 3 puana uzanmayı bildi. SIYAH-beyazlılar ayrıca, öne geçtiği maçlarda skoru korumayı da başardı. Öne geçip galip geldiği 14 maçta 11 gol yiyen Beşiktaş, puan kaybettiği 15 maçta kalesinde 25 gol gördü (1-0 geriden gelip kazandığı maçlarda 4 gol yedi). Ligde 10 mağlubiyeti bulunan Beşiktaş'ın, 32 maçlık periyotta geriden gelerek kazandığı maç sayısı 3 iken, mağlupken beraberliğe taşıdığı maç sayısı da yine 3 oldu.