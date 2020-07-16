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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Gol atan kazanır!

Gol atan kazanır!

bu sezon attıkları hiçbir maçı kaybetmedi Kara Kartallar, ligdeki 17 galibiyetin 14’ünü ilk golü atarak kazandı.

'ta galibiyetin şifresi belli oldu: atmak! Siyah-beyazlıların, pazar günü oynanacak derbide de ezeli rakibi 'yi yenmek için şifresi yine ilk golü atmak olacak. Siyahbeyazlılar sezon başından bu yana ilk golü attıkları hiçbir maçı kaybetmedi. 32 maçta 17 galibiyet alan Beşiktaş, bunun 14'ünü ilk golü atarak kazandı. , 3 maçta da geriden gelerek 3 puana uzanmayı bildi. SIYAH-beyazlılar ayrıca, öne geçtiği maçlarda skoru korumayı da başardı. Öne geçip galip geldiği 14 maçta 11 gol yiyen Beşiktaş, puan kaybettiği 15 maçta kalesinde 25 gol gördü (1-0 geriden gelip kazandığı maçlarda 4 gol yedi). Ligde 10 mağlubiyeti bulunan Beşiktaş'ın, 32 maçlık periyotta geriden gelerek kazandığı maç sayısı 3 iken, mağlupken beraberliğe taşıdığı maç sayısı da yine 3 oldu.

  1. 16.7.2020
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