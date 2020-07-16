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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş F.Bahçe derbisi hazırlığı başladı

F.Bahçe derbisi hazırlığı başladı

F.Bahçe derbisi hazırlığı başladı

Pazar günü oynanacak sezonun derbisinde 'yi ağırlayacak olan , başkan 'nin de izlediği idmanla hazırlıklara başladı.

Pazar günü oynanacak sezonun derbisinde 'yi ağırlayacak olan , başkan 'nin de izlediği idmanla hazırlıklara başladı. Antrenmanın son bölümünde yarı sahada yapılan çift kale maçı kazanan takım zaferini böyle kutladı.

  1. 16.7.2020
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