F.Bahçe derbisi hazırlığı başladı

Pazar günü oynanacak sezonun derbisinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş, başkan Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği idmanla hazırlıklara başladı. Antrenmanın son bölümünde yarı sahada yapılan çift kale maçı kazanan takım zaferini böyle kutladı.