Şok! Ruiz ayrıldı

Beşiktaş'ta pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde Victor Ruiz şoku yaşanıyor. Daha önce Beşiktaş kulübünden alacakları için ihtarname çeken İspanyol savunmacı Victor Ruiz'in sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği ifade edildi. İhtarname süresince İspanyol futbolcuya herhangi bir ücret ödenmemesi üzerine Victor Ruiz, F.Bahçe derbisi öncesinde Beşiktaş ile olan 3 yıllık sözleşmesini feshetti. Beşiktaş kulübü, futbolcuya pandemi öncesi tüm ödemelerin eksiksiz yapıldığını belirterek, "Ruiz pandemi dönemini kapsayan ödemeler konusunda görüşmeyi kabul etmemiş, lige ara verilen dönemin alacaklarını da herhangi bir görüşmeyi kabul etmeyerek, sezon bitmeden tarafına ödenmesini talep etmiştir. Konuyu yargıya götüreceğiz" açıklamasını yaptı.