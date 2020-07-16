Şok! Ruiz ayrıldı
Victor Ruiz, F.Bahçe derbisine saatler kala sözleşmesini tek taraflı feshetti. Kulüp “Pandemi öncesi tüm ödemelerini eksiksiz aldı” açıklamasını yaptı.
Beşiktaş'ta pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde Victor Ruiz şoku yaşanıyor. Daha önce Beşiktaş kulübünden alacakları için ihtarname çeken İspanyol savunmacı Victor Ruiz'in sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği ifade edildi. İhtarname süresince İspanyol futbolcuya herhangi bir ücret ödenmemesi üzerine Victor Ruiz, F.Bahçe derbisi öncesinde Beşiktaş ile olan 3 yıllık sözleşmesini feshetti. Beşiktaş kulübü, futbolcuya pandemi öncesi tüm ödemelerin eksiksiz yapıldığını belirterek, "Ruiz pandemi dönemini kapsayan ödemeler konusunda görüşmeyi kabul etmemiş, lige ara verilen dönemin alacaklarını da herhangi bir görüşmeyi kabul etmeyerek, sezon bitmeden tarafına ödenmesini talep etmiştir. Konuyu yargıya götüreceğiz" açıklamasını yaptı.
- 16.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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