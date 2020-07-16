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16 Temmuz 2020, Perşembe
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’in kalma ihtimali artıyor

Caner’in kalma ihtimali artıyor

 süredir F.Bahçe ve G.Saray ile görüştüğü ifade edilen 'in, iki kulübe de imza atmadığı belirtildi.

süredir F.Bahçe ve G.Saray ile görüştüğü ifade edilen 'in, iki kulübe de imza atmadığı belirtildi. Kısa süre önce, "Menajerini devreden çıkar. Gel konuşalım, biz seninle anlaşırız" diyen Başkanı Çebi'ye, milli oyuncunun olumlu dönüş yaptığı bildirildi. Caner'in 1-1.5 milyon TL'lik bir fark olursa Beşiktaş'ta kalma kararı aldığı iddia edildi.

  1. 16.7.2020
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