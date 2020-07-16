Caner’in kalma ihtimali artıyor
Uzun süredir F.Bahçe ve G.Saray ile görüştüğü ifade edilen Caner'in, iki kulübe de imza atmadığı belirtildi.
Uzun süredir F.Bahçe ve G.Saray ile görüştüğü ifade edilen Caner'in, iki kulübe de imza atmadığı belirtildi. Kısa süre önce, "Menajerini devreden çıkar. Gel konuşalım, biz seninle anlaşırız" diyen Beşiktaş Başkanı Çebi'ye, milli oyuncunun olumlu dönüş yaptığı bildirildi. Caner'in 1-1.5 milyon TL'lik bir fark olursa Beşiktaş'ta kalma kararı aldığı iddia edildi.
- 16.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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