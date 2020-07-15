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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Beşiktaşlı yıldızın peşine düştü! "İyi ikili olacaklar"

Beşiktaşlı Boateng'e sürpriz talip! Filippo Inzaghi ve ...

Beşiktaşlı Boateng'e sürpriz talip! Filippo Inzaghi ve Benevento...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Sezonun sona ermesiyle beraber siyah beyazlılarda kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen ve Beşiktaş'ın mali durumundan ötürü kalması hayli zor gözüken için İtalya'dan önemli bir haber geldi. Buna göre Filippo Inzahgi, takımına Boateng'i istiyor! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş'ın ara sezonunda Fiorentina'dan kadrosuna kattığı 'in kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve oyuncunun siyah beyazlılarda yoluna devam edip etmeyeceği henüz netleşmiş değil.

Yaşanan bu gelişmelerle beraber Baoteng için bir dizi transfer spekülasyonları gündeme gelirken, son olarak Ganalı yıldıza 'nun talip olduğu ifade edildi.

İtalyan kaynaklarca yer verilen bilgilere göre 34 maç sonunda 77 puan toplayarak Serie A'ya yeniden çıkmayı başaran Benevento yönetimi, taraftarına Boateng'i hediye etmek istiyor.

'INZAGHI İLE İYİ İKİLİ OLACAKLAR'
Öte yandan haberin detaylarında, Benevento başında oldukça başarılı bir grafik çizen teknik direktör Filippo Inzaghi ile Boateng'in iyi bir ikili olabileceğine işaret edildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
Beneventolu yetkililerin sezonun sona ermesiyle beraber Boateng için Fiorentina kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı kaydedildi.

Kevin Prinve Boateng, bu sezon Süper Lig'de toplam 10 maça çıkarken 3 gol 1 asistle oynadı.

  1. 15.07.2020
  2. Güncelleme: 15.07.2020 16:23
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