Beşiktaş, Kayserispor'dan anlaşmaya vardığı Bernard Mensah'a kavuştu. Ganalı yıldız, Kayseri'den kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Mensah'ı havalimanında siyah-beyazlı yöneticiler karşıladı.
Beşiktaş, Kayserispor'dan 5 milyon euro satın alma opsiyonu ile kiraladığı Bernard Mensah'ı İstanbul'a getirdi. Ganalı yıldız, akşam saatlerinde Kayseri'den kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Mensah'ı havalimanında siyah-beyazlı yöneticiler karşıladı. Mensah'ın üzerinde, Beşiktaş Kulübünün başlattığı "Bırakmam Seni" kampanyasını simgeleyen tişörtün olması dikkati çekti. Beşiktaş'ın, yarın sağlık kontrolünden geçecek olan Mensah'ı birkaç gün içinde resmen açıklaması bekleniyor.
."TEŞEKKÜRLER ANNE!"
Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a gelen Bernard Mensah, yolculuk öncesi Kayserispor ve Başkan Berna Gözbaşı'na veda etti. Ganalı yıldız, Başkan Gözbaşı ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp, "Teşekkürler anne!" ifadesini kullandı.
- 16.08.2020
- Güncelleme: 16.08.2020 22:53
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın yeni transferi Mensah İstanbul'a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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