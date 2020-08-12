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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Ocak’ta belki

Cenk Tosun Ocak’ta belki

İngiliz ekibi Everton, 'u kiralamak için siyah-beyazlıların kapısını çaldı...

İngiliz ekibi Everton, 'u kiralamak için siyah-beyazlıların kapısını çaldı... Masrafının karşılanması ya da anlaşılması durumunda kiralık göndermeye sıcak baktıklarını iletti. Teknik direktör , çok iyi bir transfer olabileceğini ancak Cenk Tosun'un Aralık ayından önce sahalara dönme ihtimalinin bulunmadığını yöneticilerle paylaştı ve Cenk'in devre arası dönemi için düşünülebileceğini söyledi.
  1. 12.8.2020
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