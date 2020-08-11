Sergen Yalçın'dan Cisse transferi kararı! PAOK maçına...

Beşiktaş, 25 Ağustos'ta oynayacağı PAOK maçı öncesi transfer alarmı verdi. Şu anda Papiss Cisse ve Mario Balotelli konusunda ciddi çalışmalar yürüten siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetimden önemli bir talepte bulunduğu ifade edildi.

Aktarılan bilgilere göre tecrübeli teknik direktör, yönetiminden Cisse transferinin tamamlanması konusunda net bir karar aldı.

PAOK MAÇINA HAZIR OLSUN

Şu anda boşta olan ve kendisine gelen teklifleri değerlendiren Cisse'nin elini çabuk tutması gerektiği ve bir an önce takıma katılarak ekibe uyum sağlaması istenildiği söylendiği ifade edildi.

Cisse, bu sezon Alanyaspor formasıyla toplamda 38 maça çıkarken 26 gol 2 asist üretmişti.