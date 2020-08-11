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11 Ağustos 2020, Salı
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Sergen Yalçın'dan Cisse transferi kararı! PAOK maçına...

Sergen Yalçın'dan Cisse transferi kararı! PAOK maçına...

'ta son dakika haberi... 25 Ağustos'ta PAOK ile Şampiyonlar Ligi ön eleması oynayacak siyah beyazlılarda transfer için yoğun bir çalışma yapılıyor. Aktarılan bilgilere göre siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, konusunda yönetime ısrarda bulunurken, golcü futbolcunun PAOK maçına yetişmesini talep etti. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

, 25 Ağustos'ta oynayacağı PAOK maçı öncesi alarmı verdi. Şu anda ve Mario Balotelli konusunda ciddi çalışmalar yürüten siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetimden önemli bir talepte bulunduğu ifade edildi.

Aktarılan bilgilere göre tecrübeli teknik direktör, yönetiminden Cisse transferinin tamamlanması konusunda net bir karar aldı.

PAOK MAÇINA HAZIR OLSUN
Şu anda boşta olan ve kendisine gelen teklifleri değerlendiren Cisse'nin elini çabuk tutması gerektiği ve bir an önce takıma katılarak ekibe uyum sağlaması istenildiği söylendiği ifade edildi.

Cisse, bu sezon Alanyaspor formasıyla toplamda 38 maça çıkarken 26 gol 2 asist üretmişti.

  1. 11.08.2020
  2. Güncelleme: 11.08.2020 18:10
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