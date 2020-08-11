Sergen Yalçın'dan Cisse transferi kararı! PAOK maçına...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... 25 Ağustos'ta PAOK ile Şampiyonlar Ligi ön eleması oynayacak siyah beyazlılarda transfer için yoğun bir çalışma yapılıyor. Aktarılan bilgilere göre siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, Papiss Cisse konusunda yönetime ısrarda bulunurken, golcü futbolcunun PAOK maçına yetişmesini talep etti. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş, 25 Ağustos'ta oynayacağı PAOK maçı öncesi transfer alarmı verdi. Şu anda Papiss Cisse ve Mario Balotelli konusunda ciddi çalışmalar yürüten siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetimden önemli bir talepte bulunduğu ifade edildi.
Aktarılan bilgilere göre tecrübeli teknik direktör, yönetiminden Cisse transferinin tamamlanması konusunda net bir karar aldı.
PAOK MAÇINA HAZIR OLSUN
Şu anda boşta olan ve kendisine gelen teklifleri değerlendiren Cisse'nin elini çabuk tutması gerektiği ve bir an önce takıma katılarak ekibe uyum sağlaması istenildiği söylendiği ifade edildi.
Cisse, bu sezon Alanyaspor formasıyla toplamda 38 maça çıkarken 26 gol 2 asist üretmişti.
- 11.08.2020
- Güncelleme: 11.08.2020 18:10
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sergen Yalçın'dan Cisse transferi kararı! PAOK maçına... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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