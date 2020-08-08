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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Yeniden Elneny iddiası

Yeniden Elneny iddiası

'ın geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı için yeniden temaslara başladığı iddia edildi.

'ın geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı için yeniden temaslara başladığı iddia edildi. Hatta siyah-beyazlıların, devi ile 1 yıl daha kiralanması konusunda görüşmelere bile başladığı ileri sürüldü. İngiliz kulübüyle görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Yakın zamanda 'un da listesine giren Elneny, Beşiktaş'ta 36 maçta 1 gol atıp, 4 asist yaptı.
  1. 8.8.2020
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