"Fenerbahçe'yi reddettim"

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ve imza atmak için önceki gün İstanbul'a gelen Fabrice N'Sakala, önemli açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki sol bek, transfer sürecinde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut'un kendisini sarı-lacivertli kulübe götürmeyi çok istediğini ancak Beşiktaş'ı tercih ettiğini söyledi. N'Sakala, "Erol Bulut hoca tüm strese rağmen Alanyaspor ile çok iyi iş çıkardı. Ona karşı İstanbul'da oynamak için sabırsızlanıyorum. Daha önce konuştuğumuzda onunla Fenerbahçe'ye gitmemi istediğini söyledi ama ben kararımı verdim ve bu karardan memnunum" diye konuştu.

SALDIRGAN BİR TAKIMA GELDİM

Kendisinin değil takımın tarzının farklı olduğunu belirten N'Sakala şöyle devam etti: "Saldırgan bir takımda oynamak farklıdır. Şimdiye kadar da çok koşardım ama şu an bunu daha çok kullanacaklar. Alanyaspor'da öyle oynamazdık. Belki 10 kez gittiğimde topu bir kez alırdım. Belki Beşiktaş'ta 9 kez alabilirim. Şartlar değişirse ben aynı tarzda oynayacağım. Tarzımı çok değiştireceğimi zannetmiyorum. Sergen hoca da beni biliyor. Neler yapabileceğimi neler yapamayacağımı biliyor. Belki hem saldırgan hem defansif oynayabildiğimi bildiği için beni takıma aldı.

İKİLİ MÜCADELE KAYBETMEM

Saha içerisinde sergilediği performans ve oyun tarzını anlatan N'Sakala, sahadaki en güçlü noktasının ikili mücadelesi olduğunu söyledi. Savunmanın, kendisi için bir öncelik olduğunu belirten Kongolu yıldız "Topu kazanıp ilerdeki oyuncuya vermek; elbette mümkün olduğunca asist yapmaya çalışıyorum. Beşiktaş, normal kulüplerden fazlasını kazanmak ister. Bu nedenle tarzı farklı" dedi. Kendisini diğer oyuncularla karşılaştırmamayı tercih ettiğini belirten N'Sakala şöyle devam etti: "Sahada en güçlü noktam ikili mücadelemdir. Çünkü genelde kaybetmem. Bire bir, bire iki severim; genelde ben kazanırım. Özellikle bunun için idman yapıyorum. Benim önceliğim bu. Çünkü beni geçemezlerse gol atamazlar. Büyük bir takım büyük bir hırs demek, yeni hayat yeni tarz."

KUPA KAZANMAYI ÇOK İSTİYORUM

Alanyaspor ile oldukça güzel sonuçlara imza attıklarını belirten Fabrice N'Sakala, bundan sonra siyahbeyazlı kulüp ile neler hedeflediğini anlatırken şunları kaydetti: "Öncellikle hedefim Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Kulüp için uzun zaman oldu. Hedefim aynı, Alanyaspor'daki gibi şampiyon olmak için oynayacağım, kupa finalinde maalesef kaybettik ama bence bu son fırsat değildi. Gelecek sezon da öyle bir kupayı elimde tutabilmek için daha da çok çalışacağım."

WELLINTON VE CISSE BÜYÜK KATKI SAĞLAR

Fabrice N'Sakala, Alanyaspor'un golcü stoperlerinden Welinton ve gol silahı Cisse'nin de adının Beşiktaş ile geçmesiyle ilgili, "Gelirlerse benim için keyifli olur çünkü aramız çok iyi. Sahada ve dışarıda da aynı şekilde. Çok fazla bu konu ile ilgili konuşamadık ama geleceklerini umuyorum. Onları seviyorum. Beşiktaş Kulübü'ne büyük katkı sağlayabilecekler. Bakalım göreceğiz, bu benim kararım değil, umarım gelirler" yorumunu yaptı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI MUHTEŞEM

Kongolu yıldız N'Sakala, Beşiktaş'ın taraftarını ve atmosferini çok beğendiğini belirterek, "Türkiye'de ilk zamanlarımda ilk Alanyaspor-Beşiktaş maçını izledim. O gün stadyumdaki taraftarların muhteşem olduğunu gördüm. Aklımda daha çok çalışıp bu tarz büyük takımlarda oynamak gibi bir fikir oluştu" diye konuştu.