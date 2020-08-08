Emre Demir’e para+futbolcu - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Emre Demir’e para+futbolcu

’e para+futbolcu

Emre Demir’e para+futbolcu

2019-20 sezonunda oynadığı Ankaragücü maçı ile "'de forma giyen en genç futbolcu" unvanına kavuşan 'e talip oldu.

2019-20 sezonunda oynadığı Ankaragücü maçı ile "'de forma giyen en genç futbolcu" unvanına kavuşan 'e, talip oldu. Siyah-beyazlılar, ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan genç ve milli futbolcu için para+futbolcu önerisinde bulundu. Kayserispor, Emre Demir ile ilgili henüz kesin kararını vermedi. Emre'nin piyasa değeri yaklaşık 1 milyon euro.
  1. 8.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emre Demir’e para+futbolcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA