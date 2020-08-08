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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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'a kancası

Rıdvan Yılmaz'a Stuttgart kancası

çalışmalarını sürdüren 'ta sürpriz bir ayrılık kapıda... ekibi , 'ın genç sol beki 'a kancayı taktı.

çalışmalarını sürdüren 'ta sürpriz bir ayrılık kapıda... ekibi , 'ın genç sol beki 'a kancayı taktı. Bu sezon Bundesliga'ya yeniden dönen Stuttgart, 19 yaşındaki futbolcu için nabız yoklarken siyah-beyazlılar, ilk olarak 5 milyon talep etti. Alman ekibi bu rakamı fazla bulurken 2 milyon Euro artı genç sol bek Borna Sosa'yı önerdi. Pazarlıklar tüm hızıyla devam ederken bu transferin 3 - 3.5 milyon Euro artı Sosa karşılığında bitmesi bekleniyor.
  1. 8.8.2020
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