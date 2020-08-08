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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Badou Ndiaye harekatı

Badou Ndiaye harekatı

'ın transfer listesine şimdi de Ndiaye eklendi. Geçtiğimiz sezon 'da kiralık forma giyen ve sözleşmesi sona eren Senegalli için Beşiktaş yönetiminin, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Stoke ile görüşmelere başlayacağı ifade edildi.

'ın transfer listesine şimdi de Ndiaye eklendi. Geçtiğimiz sezon 'da kiralık forma giyen ve sözleşmesi sona eren Senegalli için Beşiktaş yönetiminin, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Stoke ile görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Ndiaye ile dün görüşen Beşiktaş'ın orta sahaya teklifini yaptığı ve Ndiaye'nin de teklifi kabul ettiği öğrenildi. Bu sezon 23 resmi maçta forma giyen Ndiaye 1 gol atarken 5 de asist yaptı. Ndiaye, G.Saray ile 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında şampiyonluk yaşamıştı.
  1. 8.8.2020
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