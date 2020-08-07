Sürpriz ismi duyurdu! 'Beşiktaş ciddi ciddi ilgileniyor' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Galeri Sürpriz ismi duyurdu! "Beşiktaş ciddi ciddi ilgileniyor"

Sürpriz ismi duyurdu! "Beşiktaş ciddi ciddi ilgileniyor"

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Fotomaç yazarı Turgay Demir, siyah-beyazlıların ciddi olarak ilgilendiği o yıldızı yazısında duyurdu. İşte o yazı...

7 Ağustos 2020 Cuma 07:55 Güncelleme: 07.08.2020 08:19
Sürpriz ismi duyurdu! Beşiktaş ciddi ciddi ilgileniyor

Beşiktaş birkaç gün sonra sezonu açacak. Şu ana kadar Welinton ve N'Sakala dışında ve anlaşılan bir oyuncu yok, muhtelif rivayetler var.

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Sürpriz ismi duyurdu! Beşiktaş ciddi ciddi ilgileniyor

PAOK'un orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas'la ciddi ciddi ilgileniliyor, onu biliyoruz. Mandzukic'in hem menajer ücreti (3 milyon euro civarı), hem yıllık maaş talebi yüksek geldi doğal olarak. Yani olması zor... Pukki de aynı şekilde...

Sürpriz ismi duyurdu! Beşiktaş ciddi ciddi ilgileniyor

Gerçekleşmek üzere olan transferler savunma ağırlıklı, oysa Beşiktaş'ın en çok golcüye ihtiyacı var. Ekmek gibi, su gibi ihtiyaç olan bir golcü. Çünkü artık Burak Yılmaz da yok... Yardım kampanyasına hız vermek üzere yapılacak organizasyondan ne gelir bilinmez ama o da önemli şu noktada. Demirören'le yapılan sponsorluk anlaşması Kartal'ın elini tam olarak rahatlatmadı besbelli...

Sürpriz ismi duyurdu! Beşiktaş ciddi ciddi ilgileniyor

Mevcut şartlarda iyi bir golcü almak çok kolay değil. Elden çıkarılması gereken en az beş oyuncu olduğu da gerçek. Bu hem yeni transferlere yer açılması için çok önemli, hem de maaş baremini düşürmek için. Yönetimin tüm gayretiyle çözüm üretmeye çalıştığını biliyoruz ama görünen o ki yetmiyor.

Sürpriz ismi duyurdu! Beşiktaş ciddi ciddi ilgileniyor

LİG ŞAMPİYONLUĞUNDAN BİLE ÖNEMLİ

Birkaç gün sonra sezon açılacak ve Sergen Yalçın muhtemelen eski oyuncularla çalışmak zorunda kalacak. 25 Ağustos'ta ise Şampiyonlar Ligi ön elemesi var... Transferlerin kampa yetişmesi şart. Aksi halde en azından Şampiyonlar Ligi elemesi anlamında bir faydaları olmaz. Oysa Beşiktaş'ın elemeleri geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalması bana göre Süper Lig şampiyonluğundan bile daha önemli. Prestij açısından da öyle, getiri açısından da...

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