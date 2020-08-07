Sürpriz ismi duyurdu! "Beşiktaş ciddi ciddi ilgileniyor"
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Fotomaç yazarı Turgay Demir, siyah-beyazlıların ciddi olarak ilgilendiği o yıldızı yazısında duyurdu. İşte o yazı...
Gerçekleşmek üzere olan transferler savunma ağırlıklı, oysa Beşiktaş'ın en çok golcüye ihtiyacı var. Ekmek gibi, su gibi ihtiyaç olan bir golcü. Çünkü artık Burak Yılmaz da yok... Yardım kampanyasına hız vermek üzere yapılacak organizasyondan ne gelir bilinmez ama o da önemli şu noktada. Demirören'le yapılan sponsorluk anlaşması Kartal'ın elini tam olarak rahatlatmadı besbelli...
LİG ŞAMPİYONLUĞUNDAN BİLE ÖNEMLİ
Birkaç gün sonra sezon açılacak ve Sergen Yalçın muhtemelen eski oyuncularla çalışmak zorunda kalacak. 25 Ağustos'ta ise Şampiyonlar Ligi ön elemesi var... Transferlerin kampa yetişmesi şart. Aksi halde en azından Şampiyonlar Ligi elemesi anlamında bir faydaları olmaz. Oysa Beşiktaş'ın elemeleri geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalması bana göre Süper Lig şampiyonluğundan bile daha önemli. Prestij açısından da öyle, getiri açısından da...