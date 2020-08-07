Sürpriz ismi duyurdu! "Beşiktaş ciddi ciddi ilgileniyor"

Gerçekleşmek üzere olan transferler savunma ağırlıklı, oysa Beşiktaş'ın en çok golcüye ihtiyacı var. Ekmek gibi, su gibi ihtiyaç olan bir golcü. Çünkü artık Burak Yılmaz da yok... Yardım kampanyasına hız vermek üzere yapılacak organizasyondan ne gelir bilinmez ama o da önemli şu noktada. Demirören'le yapılan sponsorluk anlaşması Kartal'ın elini tam olarak rahatlatmadı besbelli...