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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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'tan sürprizi! Teklif yapıldı

Beşiktaş'tan Nikola Kalinic sürprizi! Teklif yapıldı

’in Hırvat forveti için kiralama teklifi yapıldı. artık İspanyolların cevabını bekliyor. Olumlu dönüş olursa pazarlıklar başlayacak.

Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte forvet arayışlarını sürdüren 'ta transfer komitesi, 'in oyuncusu olan ve geçen sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren için ekibine teklifini iletti.

Beşiktaş Nikola Kalinic için girişimleri hızlandırdı

Siyah-beyazlıların 32 yaşındaki forveti kiralamak istediği belirtilirken ne kadarlık bir ücret sunulduğu bilgisine ise ulaşılamadı. Atletico cephesi, birkaç gün içinde cevabı bildireceklerini Beşiktaş yetkililerine iletti. Olumlu dönüş olması halinde Hırvat santfor ise pazarlıklar başlayacak. Yapılacak müzakereler neticesinde siyah beyazlılar, 1.87 boyundaki Nikola Kalinic'e siyah-beyazlı formayı giydirmek istiyor...

  1. 17.8.2020
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