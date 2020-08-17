Beşiktaş'tan Nikola Kalinic sürprizi! Teklif yapıldı

Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer komitesi, Atletico Madrid'in oyuncusu olan ve geçen sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Nikola Kalinic için İspanyol ekibine teklifini iletti.

Siyah-beyazlıların 32 yaşındaki forveti kiralamak istediği belirtilirken ne kadarlık bir ücret sunulduğu bilgisine ise ulaşılamadı. Atletico cephesi, birkaç gün içinde cevabı bildireceklerini Beşiktaş yetkililerine iletti. Olumlu dönüş olması halinde Hırvat santfor ise pazarlıklar başlayacak. Yapılacak müzakereler neticesinde siyah beyazlılar, 1.87 boyundaki Nikola Kalinic'e siyah-beyazlı formayı giydirmek istiyor...