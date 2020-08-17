Beşiktaş'tan Nikola Kalinic sürprizi! Teklif yapıldı
Atletico Madrid’in Hırvat forveti Nikola Kalinic için kiralama teklifi yapıldı. Beşiktaş artık İspanyolların cevabını bekliyor. Olumlu dönüş olursa pazarlıklar başlayacak.
Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer komitesi, Atletico Madrid'in oyuncusu olan ve geçen sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Nikola Kalinic için İspanyol ekibine teklifini iletti.
Siyah-beyazlıların 32 yaşındaki forveti kiralamak istediği belirtilirken ne kadarlık bir ücret sunulduğu bilgisine ise ulaşılamadı. Atletico cephesi, birkaç gün içinde cevabı bildireceklerini Beşiktaş yetkililerine iletti. Olumlu dönüş olması halinde Hırvat santfor ise pazarlıklar başlayacak. Yapılacak müzakereler neticesinde siyah beyazlılar, 1.87 boyundaki Nikola Kalinic'e siyah-beyazlı formayı giydirmek istiyor...
- 17.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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