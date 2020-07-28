Ahmet Nur Çebi: Şimdi sıra bizde
Beşiktaş'ta Başkan Çebi, oyunculara teşekkür etti; “Takım bu sezon elinden geleni yaptı. Şimdi görev biz yönetimde. Avrupa için 100 milyon TL’ye yakın bir kaynak bulmalıyız" dedi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şampiyonlar Ligi şansları ve Avrupa mecarası için konuştu. Başkan, Türkiye'yi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek istekdiklerini söyledi. "Takım bu sezon elinden geleni yaptı. Şimdi görev biz yönetimde. Avrupa'ya gidebilmemiz için 100 milyon TL'ye yakın bir kaynak bulmamız lazım. Kolay değil ama lisansı almak bizim görevimiz. İnşallah en kısa zamanda bu sorunu da çözeceğiz Ne yapıp edip Avrupa'ya gitmek için gerekli ödemeleri yapmak bizim görevimiz" diyen Çebi, Şampiyonlar Ligi'nin Trabzonspor'un hakkı olduğunu da sözlerine ekledi. Çebi, şunları söyledi: Ülkemize puanlar getirmek istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'ndeyiz. Şampiyonlar Ligi ihtimali de var ama maçtan sonra Sergen Hocam çok güzel söyledi. Orası Trabzonspor'un hakkı. İnşallah cezaları kalkar ve Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler.
3.LÜK DE BAŞARI SAYILABİLİR
Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, sezonu 3. bitirmenin mevcut şartlarda başarı sayılabileceğini kaydetti. Ahmet Nur Çebi, "Kaybetmememiz gereken maçlarda puanları sahada bıraktık. Bunu özellikle üstünü çizerek vurgulamak istiyorum. Çünkü o kritik maçları kazansaydıkeğer biz şampiyon olabilirdik. Ama bu zor günleri atlatmak da hiç kolay değil. İçinde bulunduğumuz bu ortamda üçüncü olmak da başarı sayılabilir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
- 28.7.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ahmet Nur Çebi: Şimdi sıra bizde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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