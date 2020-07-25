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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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0-3 | MAÇ SONUCU

Gençlerbirliği 0-3 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

'in 34. haftasında 'ne konuk olan , rakibini Atiba, Diaby ve Elneny'nin golleriyle 3-0 mağlup edip sezonu galibiyetle noktaladı. Sivas'ın da puan kaybetmesiyle ligi 62 puanla 3. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, Trabzonspor'un Avrupa cezası onandığı takdirde Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanacak.

'in 34. ve son haftasında ile , Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Siyah-beyazlılar, kümede kalmayı geçen hafta garantileyen rakibi karşısında 3-0 kazanıp sezonu galibiyetle kapattı.

Beşiktaş'ın 2, Gençlerbirliği'nin ise 1 golünün VAR kararıyla iptal edildiği ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ
İkinci yarıya hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 52. dakikada kazanılan penaltı sonrası Atiba'nın golüyle 1-0 öne geçti. 78'de sahne alan Diaby, Beşiktaş'ı rahataltan golü kaydederken, maçta son sözü 81'de Elneny pnealtıdan söyledi: 0-3.

BEŞİKTAŞ 3'ÜNCÜ BİTİRDİ
Başkent'te galibiyete uzanan Beşiktaş, Sivas'ın Göztepe karşısında puan kaybetmesiyle ligi 3. sırada noktaladı. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'un cezasının CAS'ta onanması halinde Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanacak.

  1. 25.07.2020
  2. Güncelleme: 25.07.2020 22:59
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