Gençlerbirliği 0-3 Beşiktaş | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 34. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Beşiktaş, rakibini Atiba, Diaby ve Elneny'nin golleriyle 3-0 mağlup edip sezonu galibiyetle noktaladı. Sivas'ın da puan kaybetmesiyle ligi 62 puanla 3. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, Trabzonspor'un Avrupa cezası onandığı takdirde Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanacak.
Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Siyah-beyazlılar, kümede kalmayı geçen hafta garantileyen rakibi karşısında 3-0 kazanıp sezonu galibiyetle kapattı.
Beşiktaş'ın 2, Gençlerbirliği'nin ise 1 golünün VAR kararıyla iptal edildiği ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.
GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ
İkinci yarıya hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 52. dakikada kazanılan penaltı sonrası Atiba'nın golüyle 1-0 öne geçti. 78'de sahne alan Diaby, Beşiktaş'ı rahataltan golü kaydederken, maçta son sözü 81'de Elneny pnealtıdan söyledi: 0-3.
BEŞİKTAŞ 3'ÜNCÜ BİTİRDİ
Başkent'te galibiyete uzanan Beşiktaş, Sivas'ın Göztepe karşısında puan kaybetmesiyle ligi 3. sırada noktaladı. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'un cezasının CAS'ta onanması halinde Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanacak.
- 25.07.2020
- Güncelleme: 25.07.2020 22:59
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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