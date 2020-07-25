Sergen Yalçın'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması! "Trabzon'un hakkı"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği galibiyeti ve ligi 3. bitirmeleri hakkında konuştu.

Deneyimli teknik adam, Trabzonspor'un cezasının onanması halinde Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olmalarıyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın sözlerinden satır başları:

"ŞAMPİYONLAR LİGİ TRABZON'UN HAKKI"

"3. sırada bitirmek bir başarı değildir, Beşiktaş için başarı değildir ama mevcut şartlarda en iyi senaryo buydu. Oyuncularla becerdik ve bir final gerçekleştirdik. Trabzonspor bir ceza almasın, onlar oynasın, onların hakkı.

"ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Bakın hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Biz elimizden geldiğince camiamıza yardımcı olmak zorundayız. Ben kendi kontratımda elimden geleni yapmaya çalıştım. Tazminat yok. Okumadan, 1.5 senelik kontrat imzaladım.

"BAZI OYUNCULARLA DEVAM EDEMEYİZ"

Giden oyuncular, gelecek oyuncular, planlama... Çok zor iş. 3-4 sene önce 90 milyon euro bütçesi olan bir Beşiktaş vardı, önümüzdeki sene 30-35'e düşmesi lazım. Bazı oyuncularla devam edemeyiz. Burak Yılmaz'ın 2 yıl daha kontratı var, 35 yaşında. 36 ve 27 yaşında 2 milyon 700 bin euro kontratı var, sadece Burak'tan bahsediyoruz.Kaleye yabancı transferi yapmayacağız, Ersin'in yanına yerli tecrübeli bir oyuncu alacağız.

"GÖKHAN VE CANER'İN GİTMESİNİ İSTEMEYİZ"

Gökhan'a gitsin diye bir şey söylemedik, Gökhan mutluysa burada kalabilir. Gökhan'ın da, Caner'in de gitmesini istemiyoruz. Biz de buradan gittik, yerimiz doldu."