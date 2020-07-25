Sergen Yalçın'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması! "Trabzon'un hakkı"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Trabzonspor'un cezasının onanması halinde Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanacaklarının hatırlatılması üzerine, "Trabzonspor bir ceza almasın, onlar oynasın, onların hakkı" diyerek centilmenlik örneği sergiledi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği galibiyeti ve ligi 3. bitirmeleri hakkında konuştu.
Deneyimli teknik adam, Trabzonspor'un cezasının onanması halinde Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olmalarıyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.
İşte Sergen Yalçın'ın sözlerinden satır başları:
"ŞAMPİYONLAR LİGİ TRABZON'UN HAKKI"
"3. sırada bitirmek bir başarı değildir, Beşiktaş için başarı değildir ama mevcut şartlarda en iyi senaryo buydu. Oyuncularla becerdik ve bir final gerçekleştirdik. Trabzonspor bir ceza almasın, onlar oynasın, onların hakkı.
"ELİMDEN GELENİ YAPTIM"
Bakın hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Biz elimizden geldiğince camiamıza yardımcı olmak zorundayız. Ben kendi kontratımda elimden geleni yapmaya çalıştım. Tazminat yok. Okumadan, 1.5 senelik kontrat imzaladım.
"BAZI OYUNCULARLA DEVAM EDEMEYİZ"
Giden oyuncular, gelecek oyuncular, planlama... Çok zor iş. 3-4 sene önce 90 milyon euro bütçesi olan bir Beşiktaş vardı, önümüzdeki sene 30-35'e düşmesi lazım. Bazı oyuncularla devam edemeyiz. Burak Yılmaz'ın 2 yıl daha kontratı var, 35 yaşında. 36 ve 27 yaşında 2 milyon 700 bin euro kontratı var, sadece Burak'tan bahsediyoruz.Kaleye yabancı transferi yapmayacağız, Ersin'in yanına yerli tecrübeli bir oyuncu alacağız.
"GÖKHAN VE CANER'İN GİTMESİNİ İSTEMEYİZ"
Gökhan'a gitsin diye bir şey söylemedik, Gökhan mutluysa burada kalabilir. Gökhan'ın da, Caner'in de gitmesini istemiyoruz. Biz de buradan gittik, yerimiz doldu."
- 25.07.2020
- Güncelleme: 25.07.2020 23:52
- Süper Lig'de zirve şekillendi! İşte güncel puan durumu (34. hafta)
- Okan Buruk canlı yayında açıkladı! "Galatasaray'da çalışmak..."
- Fenerbahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı
- Falcao için yeni iddia! "Galatasaray'da kalmak istiyor ama..."
- Türk futbolunda bir devir sona eriyor! 'Boğaz'ın Pele'si' Emre Belözoğlu...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sergen Yalçın'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması! "Trabzon'un hakkı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.