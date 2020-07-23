Ateşe atladım

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, Asist Analiz'e konuştu. Çebi "Ben buraya gelirken ateşten gömlek falan giymedim. Direkt ateşin içine atladım" dedi. Siyah-beyazlıların başkanı "Gelirken bunları bilmiyor muydun? diyorlar. Her şeyi sadece başkan bilir. Ben Fikret Orman döneminde kendi görevimi yaptım. Ümraniye'de takımla ilgilenirken her gün başkanı arayıp 'Stat ne oldu, seramikleri aldınız mı?' diye mi soracaktım. Bensiz yapılan transferler ortada. Ben Demba Ba'yı aldım. Atınç'ın Cenk Tosun'un satış süreçlerini yönettim" ifadelerini kullandı. Çebi, "Paran yoksa niye geldin?" diyenlere ise şu cevabı verdi. "Ee 100 verdim. Yetmez. 200 verdim. Yetmez daha da ver. Beşiktaşıma canım feda olsun. Olanı da verdim. İşleri düzeltmek için zaman versinler Beşiktaş'ı uçururum"

HEPSİNİN KALMASINI İSTERİM

"Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz ve Caner Erkin ile yola devam etmek istiyoruz. Hepsini seviyorum, benim bütçemle kalmalarını istiyorum. Yoksa yolları açık olsun. Yerli oyunculara değer verilmemesi çocukların kalbini kırıyor"

TFF BENİ KORKUTUYOR

Sergen hocanın Fenerbahçe karşılaşması sonrasında '8-10 transfer isterim' açıklaması hedefinin şampiyonluk olduğunu işaret eder. Bu da beni çok mutlu eder. Transfere gelecek olursak TFF'nin lisans yönetmenliği beni korkutuyor.

PANDEMİYİ BEN Mİ GETİRDİM!

Başkan Ahmet Nur Çebi, sözleşmesini fesh eden Victor Ruiz ile aralarında geçen diyaloğu anlattı. Çebi "Sanki pandemi sadece futbolculara vurdu, kulüplere hiç uğramadı. Ruiz bizden pandemi döneminin parasını istedi. Adam bana 'Pandemiyi ben mi getirdim' diyor. Dedim ona 'Ben mi getirdim' Hukuken haklıyız. Bu işi sonuna kadar bırakmayacağım" diye konuştu.