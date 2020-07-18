Beşiktaş son dakika transfer: Victor Ruiz'in yerine Maya Yoshida - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Beşiktaş son dakika transfer: Victor Ruiz'in yerine Maya Yoshida

'ta maaşını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti. Siyah-beyazlılar konuyu yargıya taşıyacaklarını açıklamıştı ve bir yandan da Ruiz'in yerine stoper arayışları da başlamıştı. Kara-kartal sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Japon stoper ile anlaşma noktasına geldi. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Yaz sezonu çalışmalarını sürdüren 'ta 'in ayrılığının ardından gözler stoper transferine çevrildi. Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki Japon stoper 'nın transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

Spor'un haberine göre, Beşiktaş 31 yaşındaki Japon stoper Maya Yoshida ile anlaşma noktasında. Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Japon futbolcuyu siyah beyazlılar bedelsiz olarak kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Southampton'ın son olarak Sampdoria'ya kiralık verdiği Japon stoperin sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.



MAYA YOSHIDA KİMDİR?
31 yaşındaki Maya Yoshida son olarak Sampdoria'ya kiralandı. Bonservisi Southampton'da olan 31 yaşındaki stoperin sözleşmesi bu sezon sonu sona eriyor. Beşiktaş'ın bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği Maya Yoshida, Serie A ve 'de 2019/20 sezonunda 17 maçta forma giydi. Nagoya altyapısından yetiştikten sonra 2010 yılında 'nın Venlo takımına transfer olan Maya Yoshida, 2.8 milyon euro bedelle 2012'de Southampton'a transfer olmuştu.

  1. 18.07.2020
  2. Güncelleme: 18.07.2020 12:30
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