Beşiktaş son dakika transfer: Victor Ruiz'in yerine Maya Yoshida
Beşiktaş'ta Victor Ruiz maaşını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti. Siyah-beyazlılar konuyu yargıya taşıyacaklarını açıklamıştı ve bir yandan da Ruiz'in yerine stoper arayışları da başlamıştı. Kara-kartal sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Japon stoper Maya Yoshida ile anlaşma noktasına geldi. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
Yaz transfer sezonu çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Victor Ruiz'in ayrılığının ardından gözler stoper transferine çevrildi. Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki Japon stoper Maya Yoshida'nın transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş 31 yaşındaki Japon stoper Maya Yoshida ile anlaşma noktasında. Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Japon futbolcuyu siyah beyazlılar bedelsiz olarak kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Southampton'ın son olarak Sampdoria'ya kiralık verdiği Japon stoperin sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.
MAYA YOSHIDA KİMDİR?
31 yaşındaki Maya Yoshida son olarak Sampdoria'ya kiralandı. Bonservisi Southampton'da olan 31 yaşındaki stoperin sözleşmesi bu sezon sonu sona eriyor. Beşiktaş'ın bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği Maya Yoshida, Serie A ve Premier Lig'de 2019/20 sezonunda 17 maçta forma giydi. Nagoya altyapısından yetiştikten sonra 2010 yılında Hollanda'nın Venlo takımına transfer olan Maya Yoshida, 2.8 milyon euro bedelle 2012'de Southampton'a transfer olmuştu.
- 18.07.2020
- Güncelleme: 18.07.2020 12:30
- Fenerbahçe'ye transferde kötü sürpriz! Avrupa devi onu istiyor
- İspanyollardan flaş iddia! "Blanc Fenerbahçe'nin teklifini reddetti"
- 18 kulübün kaptanından ortak mesaj! "Kadına şiddete dur de!"
- Galatasaray'a kötü haber! Adil Aouchiche Saint-Etienne'le imzalıyor
- Emre Belözoğlu'na transfer şoku! Beşiktaş'la söz kesti
- Galatasaray taraftarı onu istiyor! "Arda Turan gelmezse..."
- Derbi öncesi transfer savaşı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
- Fenerbahçe'ye Almanya'dan Türk 10 numara! Max Kruse yerine geliyor
- Emre Belözoğlu - Dirar gerginliğinin nedeni ortaya çıktı! İşte yaşananlar
- Beşiktaş onu kapıyor! Fenerbahçeli eski yıldız...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş son dakika transfer: Victor Ruiz'in yerine Maya Yoshida haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.