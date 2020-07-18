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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı

'in 33. haftasındaki dev derbide 'yi ağırlayacak olan , Ümraniye 'nde yaptığı antrenmanla zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı.

, 'in 33. haftasında yarın sahasında ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve esneme hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda taktik programın yer aldığı uygulamalar üzerinde duruldu. Antrenman, tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması, saat 21.00'de başlayacak.



  1. 18.07.2020
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