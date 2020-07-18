Sergen Yalçın ve Tahir Karapınar karşı karşıya! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri
Süper Lig'de bitime az bir süre kala sezonun son derbisinde Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Taraflar, dev derbiden galibiyetle ayrılarak taraftarlarını sevindirmek isterken, Sergen Yalçın ve Tahir Karapınar'ın ilk 11'leri netleşmeye başladı. İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri...
LİG MAÇLARI
Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 127 kez karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 144 golüne, siyah-beyazlılar 141 golle yanıt verdi.
SON MAÇTA FENERBAHÇE GALİP GELDİ
Beşiktaş ile Fenerbahçe rekabetindeki son maçı sarı-lacivertli ekip kazandı. Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Max Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muriqi kaydederken, Beşiktaş'ın tek golünü Atiba Hutchinson attı.