Sergen Yalçın ve Tahir Karapınar karşı karşıya! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Sergen Yalçın ve Tahir Karapınar karşı karşıya! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

Sergen Yalçın ve Tahir Karapınar karşı karşıya! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

Süper Lig'de bitime az bir süre kala sezonun son derbisinde Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Taraflar, dev derbiden galibiyetle ayrılarak taraftarlarını sevindirmek isterken, Sergen Yalçın ve Tahir Karapınar'ın ilk 11'leri netleşmeye başladı. İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri...

18 Temmuz 2020 Cumartesi 12:56
Sergen Yalçın ve Tahir Karapınar karşı karşıya! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın yapacakları Süper Lig maçıyla 351. kez karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak sezonun son derbi maçında sahaya çıkacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 350 kez karşılaştı.

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Sergen Yalçın ve Tahir Karapınar karşı karşıya! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Sergen Yalçın ve Tahir Karapınar karşı karşıya! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 485 golüne, Beşiktaş 441 golle karşılık verdi.

Sergen Yalçın ve Tahir Karapınar karşı karşıya! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

LİG MAÇLARI
Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 127 kez karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 144 golüne, siyah-beyazlılar 141 golle yanıt verdi.

Sergen Yalçın ve Tahir Karapınar karşı karşıya! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

SON MAÇTA FENERBAHÇE GALİP GELDİ
Beşiktaş ile Fenerbahçe rekabetindeki son maçı sarı-lacivertli ekip kazandı. Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Max Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muriqi kaydederken, Beşiktaş'ın tek golünü Atiba Hutchinson attı.

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