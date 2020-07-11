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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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'ta mesaisi sürüyor!

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor mesaisi sürüyor!

'in 32. haftasında ile karşılaşacak olan , yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK 'ndeki antrenman, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, gruplar halinde ayak tenisi oynadı. Antrenman soğuma hareketleriyle sona erdi.

, yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Siyah-beyazlılar, öğleden sonra 'ya giderek kampa girecek.

  1. 11.07.2020
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