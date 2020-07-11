Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor mesaisi sürüyor!
Süper Lig'in 32. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, gruplar halinde ayak tenisi oynadı. Antrenman soğuma hareketleriyle sona erdi.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Siyah-beyazlılar, öğleden sonra Malatya'ya giderek kampa girecek.
- 11.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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