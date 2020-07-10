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10 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: 'tan sakatlık açıklaması! ve ...

Son dakika: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül...

'in 31. haftasında 'yı konuk eden 'ta ve sakatlık geçirmişti. Siyah-beyazlı takım resmi sitesinden ik futbolcu ile ilgili açıklama yaptı.

'yı 3-2'lik skorla geçen 'ta ve sakatlanmıştı. Siyah-beyazlı takım resmi sitesinden iki futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Futbol Takımımızın 'in 31. haftasında Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile oynadığı müsabakada, sağ alt baldırında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Burak Yılmaz ile sağ dizine aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen Gökhan Gönül, bugün Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, yapılan görüntüleme neticesinde, Burak Yılmaz'ın baldır arka adalesinde (soleus) hafif-orta düzey zorlanma, Gökhan Gönül'ün sağ dizinde künt darbeye bağlı doku zedelenmesi tespit edilmiştir.

Burak Yılmaz ile Gökhan Gönül'ün tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

  1. 10.07.2020
  2. Güncelleme: 10.07.2020 16:25
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