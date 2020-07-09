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09 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Güven Yalçın'a Fransa'dan iki talip!

ve 'ı istiyor!

Nimes ve Bordeaux Güven Yalçın'ı istiyor!

'ın genç forvet oyuncusu için 'nın ve , Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çaldı. Beşiktaş yönetimi Güven için 5 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

'ın 21 yaşındaki golcüsü , Siyah-Beyazlı formayla geçen sezon önemli bir çıkış yapmıştı. 23 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek gelecek için umut veren Güven, bu dönemde ise 25 mücadele sonunda 2 gol atabilmişti.

Akşam'ın haberine göre, genç oyuncunun oldukça potansiyelli bir isim olduğunu düşünen Fransız ekipleri; ve 'nun Güven için Beşiktaş'la görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.

Yönetimin 5 milyon Euro'luk talebine Bordeaux'tan son olarak 3 milyon Euro'luk teklif verildiği öğrenildi.

  1. 09.07.2020
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