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10 Temmuz 2020, Cuma
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sakata geldi

Beşiktaş sakata geldi

Siyah-beyazlı takımda ile ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

, karşısında sakata geldi. Siyah-beyazlı ekipte henüz 10. dakikada kulübeye 'değiştirin' işareti yapıp, kendini yere bıraktı. Sağ arka alt adalesinden sakatlanan golcü oyuncu sekerek dışarı çıkarken, yerine Güven Yalçın girdi. 37. dakikada ise bu kez sakatlanıp, oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kevin Boateng oyuna dahil oldu. Burak ile Gökhan'ın durumları bugün kesinlik kazanacak. Beşiktaş'ta tedavileri devam eden N'Koudou, Umut Nayır ve Adem Ljajic de maç kadrosunda yer almadı.
  1. 10.7.2020
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