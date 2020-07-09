Beşiktaş'ta Mehmet Topal sesleri!
Yaz transfer sezonunda orta sahasını tecrübeli bir isimle güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta listedeki isimlerden biri de Mehmet Topal.
Yeni sezon öncesinde Sergen Yalçın ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamayı planlayan Beşiktaş transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.
GÜNDEM MEHMET TOPAL
Milliyet'in haberine göre, çalışmalara şimdiden başlayan siyah beyazlı ekipte, Medipol Başakşehir'de oynayan Mehmet Topal ismi gündeme geldi. Kadroda derinlik olması ve yedek kulübesinde tecrübeli isimlerin yer almasını planlayan siyah - beyazlı kulübün, Mehmet Topal ismini şimdiden bir kenara not aldığı öğrenildi.
Yaz transfer döneminde orta sahaya bir genç bir de tecrübeli isim almak isteyen Beşiktaş Yönetimi, yeni sezon planlamasını önümüzde hafta Teknik Direktör Sergen Yalçın ile birlikte yapmaya başlayacak.
- 09.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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