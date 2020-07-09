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09 Temmuz 2020, Perşembe
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'ta sesleri!

Beşiktaş'ta Mehmet Topal sesleri!

Yaz sezonunda orta sahasını tecrübeli bir isimle güçlendirmek isteyen 'ta listedeki isimlerden biri de .

Yeni sezon öncesinde ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamayı planlayan çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

GÜNDEM MEHMET TOPAL
Milliyet'in haberine göre, çalışmalara şimdiden başlayan siyah beyazlı ekipte, 'de oynayan ismi gündeme geldi. Kadroda derinlik olması ve yedek kulübesinde tecrübeli isimlerin yer almasını planlayan siyah - beyazlı kulübün, Mehmet Topal ismini şimdiden bir kenara not aldığı öğrenildi.

Yaz transfer döneminde orta sahaya bir genç bir de tecrübeli isim almak isteyen Beşiktaş Yönetimi, yeni sezon planlamasını önümüzde hafta Sergen Yalçın ile birlikte yapmaya başlayacak.

  1. 09.07.2020
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