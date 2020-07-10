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10 Temmuz 2020, Cuma
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Atiba ’da cezalı

Atiba Malatya’da cezalı

'ta  maçı öncesi 7 futbolcu ceza sınırındaydı.

'ta maçı öncesi 7 futbolcu ceza sınırındaydı. Siyah- beyazlılarda Atiba, Lens, Elneny, ve Vida bu isimlerden kadroda olanlarıydı. Atiba sarı kart görerek maçında cezalı duruma düştü.

  1. 10.7.2020
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