Beşiktaş'tan Trezeguet harekatı!
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, ismi Galatasaray'la da anılan Aston Villa’nın yıldızı Trezeguet için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusunu 2 sezon kiralık olarak renklerine katmak için resmen düğmeye bastı.
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren ve önemli isimleri kadrosuna katarak büyük bir ivme yakalamak isteyen Beşiktaş'ın, sürpriz bir ismin peşinde olduğu ifade edildi. Yapacağı transferlerle gelecek sezon şampiyonluğa ulaşmak isteyen Beşiktaş'ın listesindeki 1 numaralı isim belli oldu. Beşiktaş, daha önce Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da da forma giyen ve şu anda Aston Villa'nın oyuncusu olan Trezeguet'i kadrosuna dahil etmek istiyor. Siyah-beyazlılar, Trezeguet transferiyle beraber çok yönlü orta saha sıkıntısını çözmek isterken, gelecek sezon kurulacak kadronun zirveye oynaması isteniyor.
1 Ekim 1994'te Mısır'ın Kafr El-Sheikh şehrinde dünyaya gelen Trezeguet, (tam adıyla Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan) sol ve sağ kanatta forma giyebiliyor. Sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabilen oyuncu, daha önce El Ahly Kahire, RSC Anderlecht, Royal Excel Mouscron, Kasımpaşa ve Aston Villa'da forma giydi. Mahmoud Trezeguet, bu sezon toplamda 33 maça çıkarken 4 gol 3 asist üretti ve 1740 dakika sahada kaldı. Öte yandan Trezeguet, Mısır Milli Takımı ile 44 maça çıkarken 6 gol kaydetti.
GALATASARAY DA PEŞİNDE
Beşiktaş'ın radarına aldığı Trezeeguet ile Galatasaray da ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar da tıpkı siyah-beyazlılar gibi Aston Villa'ya kiralama teklifinde bulunacağı iddia ediliyor. Kasımpaşa formasıyla toplam 71 karşılaşmada forma giyen Trezeguet, 25 gol attı, 18 de asist yaptı. Mısırlı yıldız kulüp kariyerinde en çok golü lacivert- beyazlı formayla kaydetti.
- 23.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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