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22 Haziran 2020, Pazartesi
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'ın eski yıldızı futbola veda ediyor!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez futbola veda ediyor!

'de formasıyla 2015-2016 yılında şampiyonluk yaşayan ve 26 golle takan futbolu bırakma kararı aldı. Mislintat, 34 yaşındaki Alman yıldıza taraftarların önünde jübile yapmak için çalıştıklarını söyledi.

Almanya 'nın eski yıldızlarından , futbola veda etme kararı aldı. Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen 34 yaşındaki golcünün sezon sonunda kariyerini noktalayacağı açıklandı.

Sven Mislintat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Corona virüsü varken Mario Gomez'in nasıl veda edeceğini ayarlamamamız gerekiyor. Elbette böyle bir kariyete sahip olan oyuncumuzun taraftarların önüne çıkamaması çok yazık ancak yapacak bir şey yok. Gomez'le görüşerek kendisi için mümkün olan en iyi şeyi yapmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUK VE GOL KRALLIĞI YAŞADI

'de 2015-2016 sezonunda 'ta foram giyen Gomez, attığı 26 golle takarken, siyah-beyazlıların kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

Kariyerine Stuttgart'ta başlayan Alman golcü, sırasıyla , , Beşiktaş ve Wolfsburg formalarını giydikten sonra 2018 yılında eski takımı Stuttgart'a geri dönmüştü.

Bu sezon Stuttgart formasıyla 23 resmi maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 6 gol, 1 asistlik performans sergilerken, takımı bitime 1 hafta kala yeniden Bundesliga'ya yükselmeyi garantilemişti.

  1. 22.06.2020
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