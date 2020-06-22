Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez futbola veda ediyor!
Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 2015-2016 yılında şampiyonluk yaşayan ve 26 golle krallık tacını takan Mario Gomez futbolu bırakma kararı aldı. Stuttgart Sportif Direktörü Mislintat, 34 yaşındaki Alman yıldıza taraftarların önünde jübile yapmak için çalıştıklarını söyledi.
Almanya Milli Takımı'nın eski yıldızlarından Mario Gomez, futbola veda etme kararı aldı. Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen 34 yaşındaki golcünün sezon sonunda kariyerini noktalayacağı açıklandı.
Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Corona virüsü varken Mario Gomez'in nasıl veda edeceğini ayarlamamamız gerekiyor. Elbette böyle bir kariyete sahip olan oyuncumuzun taraftarların önüne çıkamaması çok yazık ancak yapacak bir şey yok. Gomez'le görüşerek kendisi için mümkün olan en iyi şeyi yapmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUK VE GOL KRALLIĞI YAŞADI
Süper Lig'de 2015-2016 sezonunda Beşiktaş'ta foram giyen Gomez, attığı 26 golle krallık tacını takarken, siyah-beyazlıların kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.
Kariyerine Stuttgart'ta başlayan Alman golcü, sırasıyla Bayern Münih, Fiorentina, Beşiktaş ve Wolfsburg formalarını giydikten sonra 2018 yılında eski takımı Stuttgart'a geri dönmüştü.
Bu sezon Stuttgart formasıyla 23 resmi maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 6 gol, 1 asistlik performans sergilerken, takımı bitime 1 hafta kala yeniden Bundesliga'ya yükselmeyi garantilemişti.
- 22.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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