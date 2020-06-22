Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez futbola veda ediyor!

Almanya Milli Takımı'nın eski yıldızlarından Mario Gomez, futbola veda etme kararı aldı. Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen 34 yaşındaki golcünün sezon sonunda kariyerini noktalayacağı açıklandı.

Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Corona virüsü varken Mario Gomez'in nasıl veda edeceğini ayarlamamamız gerekiyor. Elbette böyle bir kariyete sahip olan oyuncumuzun taraftarların önüne çıkamaması çok yazık ancak yapacak bir şey yok. Gomez'le görüşerek kendisi için mümkün olan en iyi şeyi yapmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUK VE GOL KRALLIĞI YAŞADI

Süper Lig'de 2015-2016 sezonunda Beşiktaş'ta foram giyen Gomez, attığı 26 golle krallık tacını takarken, siyah-beyazlıların kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

Kariyerine Stuttgart'ta başlayan Alman golcü, sırasıyla Bayern Münih, Fiorentina, Beşiktaş ve Wolfsburg formalarını giydikten sonra 2018 yılında eski takımı Stuttgart'a geri dönmüştü.

Bu sezon Stuttgart formasıyla 23 resmi maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 6 gol, 1 asistlik performans sergilerken, takımı bitime 1 hafta kala yeniden Bundesliga'ya yükselmeyi garantilemişti.