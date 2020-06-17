Arminia Bielefeld 11 yıl sonra yeniden Bundesliga'da - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Almanya Bundesliga 11 yıl aradan sonra Bundesliga'ya yükseldiler!

11 yıl sonra yeniden 'da

Arminia Bielefeld 11 yıl sonra yeniden Bundesliga'da

2. Futbol Ligi'nde lider durumda bulunan , sahasında Osnabrück ile 1-1 berabere kalarak sezonun bitimine 2 hafta kala 'ya yükselmeyi garantiledi.

Ligin 32. haftasında 2'nci sırada yer alan Hamburg, sahasında Osnabrück ile 1-1 berabere kalarak puanını 54 çıkardı. Sezonun bitimine 2 hafta kala bir maçı eksik 61 puanla lider durumda bulunan böylelikle sezonu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.

Bir maç eksiği bulunan Stuttgart 52 puan ve averajla 3'üncü, bugün Greuther Fürth ile 0-0 berabere kalan Heidenheim de 52 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.

11 yıl aradan sonra yeniden 'ya dönen Arminia Bielefeld en son 2004'de 2. Lig'den Bundesliga'ya yükselmiş ve 5 sezon en üst ligde mücadele etmişti.

2. Futbol Ligi'nde ilk iki sırayı alan ekipler doğrudan Bundesliga'ya yükseliyor. Sezonu 3'üncülükle tamamlayan takım ise Bundesliga'yı 16. sırada bitiren ekiple "play-out" maçları oynuyor.


  1. 17.06.2020
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