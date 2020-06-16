Werder Bremen 0-1 Bayern Münih | MAÇ SONUCU
Almanya'da gelenek bozulmadı, Bayern Münih üst üste 8. kez mutlu sona ulaştı. Bavyera ekibi, 32. haftada konuk olduğu Werder Bremen'i Lewandowski'nin golüyle mağlup ederek bitime 2 hafta kala Bundesliga'daki 30'uncu şampiyonluğunu ilan etti.
Bundesliga'nın 32'nci haftasında lider Bayern Münih deplasmanda Werder Bremen'i 1-0 devirerek şampiyonluğu garantiledi.
Weser Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip 43'üncü dakikada Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında ise gol sesi çıkmadı ve Bayern Münih, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bavyera temsilcisi, bu skorla ligin bitimine 2 hafta kala üst üste 8'inci, toplamda 30'uncu şampiyonluğunu ilan etti.
Öte yandan Bayern Münih'ten Alphonse Davies, karşılaşmanın 79'uncu dakikasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
BUNDESLIGA'DA GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI:
Union Berlin-Paderborn: 1-0
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Freiburg-Hertha Berlin: 2-1
- 16.06.2020
- Güncelleme: 17.06.2020 00:24
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
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