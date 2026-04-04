Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı maç sonu kırmızı kart gördü!

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

Sarı kırmızılılarda maçın bitiş düdüğünün ardından Abdülkerim Bardakcı ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Tecrübeli stoper erteleme maçındaki Göztepe maçında cezalı durumda düştü.

KAVGA NEDEN ÇIKTI?

Yunus Akgün: "Maç sonunda bir şey yoktu. Genç oyuncu küfür edince ortam alevlendi. Trabzonsporlu oyuncuları tebrik ediyorum. Hakemle ilgili bir şey demek istiyorum. Kalan maçları kazanmak istiyoruz. Her şey bizim elimizde. Biz şampiyon olacağız. Apo Ağabey çift sarıdan atıldı galiba. 17-18 yaşında bir çocuk, 30 yaşında adama ağza alınmayacak küfürler ediyor ama Apo Ağabey atılıyor." dedi.

Biz en iyi şekilde Galatasaray'ı temsil edeceğiz ve mayısta sevinen biz olacağız."