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22 Haziran 2020, Pazartesi
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'ın eseri

Sergen Yalçın'ın eseri

, Avcı ile 8 dış saha maçında topladığı puana ile 5 maçta ulaştı; attığı gol sayısında artış yaptı, kalesini de daha iyi kapattı.

Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 5-1 mağlup eden , teknik direktör döneminde daha etkili bir dış saha performansı ortaya koydu. Sezona 'nın teknik direktörlüğünde başlayan siyah-beyazlı ekip, 19. haftaya kadar deplasmanda kötü bir performans gösterdi. Avcı'nın çalıştırıcılığında 18. haftaya kadar dışarıda 3 kez kazanabilen Beşiktaş, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 10 puan toplayabildi. Sergen Yalçın ise siyah-beyazlı ekibin dış saha performansını her yönden daha iyi bir hale getirdi. 47 yaşındaki teknik adam yönetiminde 5 deplasman karşılaşmasına çıkan , 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle şimdiden 10 puana ulaştı ve Abdullah Avcı döneminin puanını yakaladı.

HÜCUM ETKİLİ, DEFANS İYİ
Süper Lig'in 19. haftasına kadar deplasmanda yüzde 33.3'lük galibiyet oranında kalan Beşiktaş, Sergen Yalçın ile bunu yüzde 60'a çıkardı. Beşiktaş ayrıca Sergen hoca ile konuk olduğu karşılaşmalarda gol atma ve yeme konusunda da daha başarılı bir görüntü ortaya koydu. Ligin 19. haftasına kadarki 9 dış saha maçında 11 gol atabilen siyahbeyazlı takım, 1.2 gol oranında kaldı. Söz konusu dönemde kötü savunmasıyla da dikkati çeken ve 18 gol yiyen Beşiktaş, 2 gol yeme oranıyla kötü bir performans sergiledi. Bu rakam Yalçın'la 5 deplasman maçında (9 gol) 1.8'e çıktı. Siyah-beyazlılar, kalesinde de 4 gol görüp gol yeme oranını ise 0.8'e düşürmeyi başardı.

  1. 22.6.2020
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