Beşiktaş’a gitsem asker olacaktım!
Eski futbolcu Emmanuel Babayaro, bir TV kanalına Beşiktaş ile ilgili anısını anlattı: 1996'daki Olimpiyatlar'dan sonra Beşiktaş'tan teklif geldi. Ama yabancı sınırı olduğu için bana Türk vatandaşlığı teklifi yaptılar. Ama Türk vatandaşlığına geçersem askere gitmek zorundaydım. Çok korktum. Kabul etmedim."
Eski futbolcu Emmanuel Babayaro, bir TV kanalına Beşiktaş ile ilgili anısını anlattı: 1996'daki Olimpiyatlar'dan sonra Beşiktaş'tan teklif geldi. Ama yabancı sınırı olduğu için bana Türk vatandaşlığı teklifi yaptılar. Ama Türk vatandaşlığına geçersem askere gitmek zorundaydım. Çok korktum. Kabul etmedim."
- 22.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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