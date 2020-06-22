Beşiktaş’a gitsem asker olacaktım!

Eski futbolcu Emmanuel Babayaro, bir TV kanalına Beşiktaş ile ilgili anısını anlattı: 1996'daki Olimpiyatlar'dan sonra Beşiktaş'tan teklif geldi. Ama yabancı sınırı olduğu için bana Türk vatandaşlığı teklifi yaptılar. Ama Türk vatandaşlığına geçersem askere gitmek zorundaydım. Çok korktum. Kabul etmedim."