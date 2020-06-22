Beşiktaş’a gitsem asker olacaktım! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş’a gitsem asker olacaktım!

’a gitsem asker olacaktım!

Beşiktaş’a gitsem asker olacaktım!

Eski futbolcu , bir kanalına ile ilgili anısını anlattı: 1996'daki Olimpiyatlar'dan sonra Beşiktaş'tan teklif geldi. Ama yabancı sınırı olduğu için bana vatandaşlığı teklifi yaptılar. Ama Türk vatandaşlığına geçersem askere gitmek zorundaydım. Çok korktum. Kabul etmedim."

Eski futbolcu , bir kanalına ile ilgili anısını anlattı: 1996'daki Olimpiyatlar'dan sonra Beşiktaş'tan teklif geldi. Ama yabancı sınırı olduğu için bana vatandaşlığı teklifi yaptılar. Ama Türk vatandaşlığına geçersem askere gitmek zorundaydım. Çok korktum. Kabul etmedim."

  1. 22.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş’a gitsem asker olacaktım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA