Beşiktaş'ta kaptanlar dümene geçti
Usta kramponlar, Denizli’de kaliteyi konuşturdu. Burak golüyle, Atiba da mücadelesiyle zaferde büyük rol oynadı.
Siyah-beyazlı takımın tecrübeli isimleri Burak Yılmaz ve Atiba, Denizlispor sınavında kaliteyi konuşturdu. 2-1 kaybedilen Antalya maçında yokluğu hissedilen Burak, Denizli karşılaşmasında ilk golü atarken, Sergen Yalçın'dan maç sonu övgüler aldı. Atiba da performansıyla farklı zaferde önemli rol oynadı. Kanadalı yıldız, yüzde 92 pas isabeti tutturmasının yanı sıra toplam 9 kez ikili mücadele kazandı. 1 defa da tehlikeli atak önledi. Yalçın'ın soyunma odasında iki yıldızı özel olarak tebrik ettiği de gelen haberler arasında.
EN FARKLI GALiBiYET
Siyah- beyazlı ekip, bu sezonki en farklı galibiyetini de Sergen Yalçın yönetiminde elde etti. Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünde evinde Göztepe'yi 3-0 yenen ve Kayserispor ile G.Birliği karşılaşmalarını 4-1'lik skorlarla kazanan Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Denizlispor'a deplasmanda 5-1 üstünlük kurdu.
- 22.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta kaptanlar dümene geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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