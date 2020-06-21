Sergen Yalçın onları istedi! Beşiktaş'ta 2 takviye birden - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
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onları istedi! 'ta 2 takviye birden

Sergen Yalçın onları istedi! Beşiktaş'ta 2 takviye birden

'in 28. haftasında oynanan Denizlispor karşılaşmasını altyapıdan 4 oyuncuyla tamamlayan 'ta 'ın isteği üzerine 19 yaşındaki ve 16 yaşındaki kaleci , A Takım'a çıkarıldı.

'ta , gelecek vadeden genç isimleri teker teker A takıma çıkarıyor. Denizlispor karşısında kaleci Ersin ve sol bek Rıdvan'ı ilk 11'de oynatıp, Erdoğan Kaya ve Kartal Kayra Yılmaz'ı da sahaya süren Yalçın, 2 ismi daha A takıma dahil etti.

19 yaşındaki sağ bek ile Beşiktaş'ın U16 takımında forma giyen 16 yaşındaki kaleci , yarından itibaren siyah-beyazlı ekibin A takımında idmanlara başlayacak.

  1. 21.06.2020
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