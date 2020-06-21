Sergen Yalçın onları istedi! Beşiktaş'ta 2 takviye birden
Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Denizlispor karşılaşmasını altyapıdan 4 oyuncuyla tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine 19 yaşındaki Kerem Kalafat ve 16 yaşındaki kaleci Emre Bilgin, A Takım'a çıkarıldı.
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, gelecek vadeden genç isimleri teker teker A takıma çıkarıyor. Denizlispor karşısında kaleci Ersin ve sol bek Rıdvan'ı ilk 11'de oynatıp, Erdoğan Kaya ve Kartal Kayra Yılmaz'ı da sahaya süren Yalçın, 2 ismi daha A takıma dahil etti.
19 yaşındaki sağ bek Kerem Kalafat ile Beşiktaş'ın U16 takımında forma giyen 16 yaşındaki kaleci Emre Bilgin, yarından itibaren siyah-beyazlı ekibin A takımında idmanlara başlayacak.
- 21.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sergen Yalçın onları istedi! Beşiktaş'ta 2 takviye birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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