Sergen Yalçın onları istedi! Beşiktaş'ta 2 takviye birden

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, gelecek vadeden genç isimleri teker teker A takıma çıkarıyor. Denizlispor karşısında kaleci Ersin ve sol bek Rıdvan'ı ilk 11'de oynatıp, Erdoğan Kaya ve Kartal Kayra Yılmaz'ı da sahaya süren Yalçın, 2 ismi daha A takıma dahil etti.

19 yaşındaki sağ bek Kerem Kalafat ile Beşiktaş'ın U16 takımında forma giyen 16 yaşındaki kaleci Emre Bilgin, yarından itibaren siyah-beyazlı ekibin A takımında idmanlara başlayacak.