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21 Haziran 2020, Pazar
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Taraftarlardan destek

Taraftarlardan destek

Denizlispor ve Beşiktaşlı taraftarlar, 'nın çevresinden ve hemen bulunan apartmanların balkonundan takımlarını desteklemeyi ihmal etmedi. Siyah-beyazlı taraftarların tezahüratları, stat içinde de sık sık duyuldu.

Denizlispor ve Beşiktaşlı taraftarlar, 'nın çevresinden ve hemen bulunan apartmanların balkonundan takımlarını desteklemeyi ihmal etmedi. Siyah-beyazlı taraftarların tezahüratları, stat içinde de sık sık duyuldu.
  1. 21.6.2020
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