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21 Haziran 2020, Pazar
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Fişekler çıldırttı

Fişekler çıldırttı

Denizlispor-Beşiktaş maçına damga vurdu. Mücadelenin başlamasına 1 dakika kala ateşlenen fişekler 4. dakikaya kadar devam etti.

Denizlispor-Beşiktaş maçına damga vurdu. Mücadelenin başlamasına 1 dakika kala ateşlenen fişekler 4. dakikaya kadar devam etti. Bu nedenle maç bir süre durdu. Stada yakın bir yerden ateşlenen fişekler için , "Bu ne böyle ya! Düğünde bile bu kadar olmaz" dedi. da 4. hakeme isyan etti.

  1. 21.6.2020
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