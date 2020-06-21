Fişekler çıldırttı

Denizlispor-Beşiktaş maçına havai fişekler damga vurdu. Mücadelenin başlamasına 1 dakika kala ateşlenen fişekler 4. dakikaya kadar devam etti. Bu nedenle maç bir süre durdu. Stada yakın bir yerden ateşlenen fişekler için Bülent Uygun, "Bu ne böyle ya! Düğünde bile bu kadar olmaz" dedi. Sergen Yalçın da 4. hakeme isyan etti.