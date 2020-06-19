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19 Haziran 2020, Cuma
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Gyasi’den yeşil ışık

Gyasi’den yeşil ışık

yıldız transferiyle ilgili, “ ligini beğeniyorum sonu boşa çıkacağım, neden olmasın” diye konuştu.

'la adı geçen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Edwin Gyasi, transferi hakkında konuştu. CSKA Sofya forması giyen Gyasi, " iyi bir lig, orada futbol oynamak benim için bir seçenek. Türkiye'de oynayan arkadaşlarımdan Türk taraftarların harika olduğunu duydum. Kayserisporlu Mensah ve Malatyasporlu Acquah ile konuşuyorum. Menajerimin Türkiye'de oynayan oyuncuları var. sonunda boşa çıkacağım. Türkiye'ye bu sene gelebilirim" şeklinde konuştu. Gyasi, kariyeri boyunca 259 resmi maçta 40 gol atarken, 29 da asist yapmayı başardı.
  1. 19.6.2020
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