Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi!
Beşiktaş'a eski yıldızı Vincent Aboubakar'dan müjdeli haber geldi. Portekiz Ligi ekiplerinden Porto, sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Kamerunlu golcüyü kadro dışı bıraktı. Siyah-beyazlı takımda gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Aboubakar'ın kadro dışı kalmasının Beşiktaş'a dönme ihtimalinin yükseldiği şeklinde yorumlandı. Öte yandan Kartal'ın bu transferde Fransa'dan rakipleri de var...
Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan Vincent Aboubakar için Portekiz'den yeni bir haber geldi.
Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre, Kamerunlu oyuncu Porto'da kadro dışı kaldı ve sezon sonunda iki rotadan birini seçecek.
Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan ve geçirdiği sakatlık sonrasında Porto'da yerini geri kazanamayan Aboubakar'ın peşinde Beşiktaş ile birlikte Fransa'dan Rennes ve St. Etienne'in olduğu vurgulandı.
FRANSA YA DA TÜRKİYE
Gelecek sezon daha fazla süre almak isteyen 28 yaşındaki oyuncunun, henüz geleceği ile ilgili bir karar vermediği ancak Türkiye ya da Fransa'nın dışında bir ülkeye gitmeyi düşünmediği belirtildi.
Porto'da bu sezon 10 maçta 2 gol atabilen Aboubakar, Beşiktaş'ta oynadığı 38 maçta 19 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.
- 19.06.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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