Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Müjdeli haber geldi! Burak Yılmaz'ın yanına yıldız golcü

'a Aboubakar müjdesi!

Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi!

'a eski yıldızı Vincent Aboubakar'dan müjdeli haber geldi. Ligi ekiplerinden , sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Kamerunlu golcüyü kadro dışı bıraktı. Siyah-beyazlı takımda gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Aboubakar'ın kadro dışı kalmasının Beşiktaş'a dönme ihtimalinin yükseldiği şeklinde yorumlandı. Öte yandan Kartal'ın bu transferde 'dan rakipleri de var...

'a geri döneceği konuşulan Vincent Aboubakar için 'den yeni bir haber geldi.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre, Kamerunlu oyuncu 'da kadro dışı kaldı ve sezon sonunda iki rotadan birini seçecek.

Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan ve geçirdiği sakatlık sonrasında Porto'da yerini geri kazanamayan Aboubakar'ın peşinde Beşiktaş ile birlikte 'dan Rennes ve St. Etienne'in olduğu vurgulandı.

FRANSA YA DA TÜRKİYE
Gelecek sezon daha fazla süre almak isteyen 28 yaşındaki oyuncunun, henüz geleceği ile ilgili bir karar vermediği ancak ya da Fransa'nın dışında bir ülkeye gitmeyi düşünmediği belirtildi.

Porto'da bu sezon 10 maçta 2 gol atabilen Aboubakar, Beşiktaş'ta oynadığı 38 maçta 19 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

  1. 19.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA