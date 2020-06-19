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19 Haziran 2020, Cuma
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'a müjdesi! Resmen...

Beşiktaş'a Kevin Prince Boateng müjdesi! Resmen...

'ta son dakika gelişmesi... Ara döneminde Fiorentina'dan transfer edilen yıldız futbolcunun geleceğine ilişkin konuşan siyah beyazlı yönetici Emre Kocadağ, taraftarlara müjdeli haberi verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

, transferinde mutlu sona yaklaşıyor... Gana medyasının aktardığı bilgilere göre siyah beyazlı yönetici Emre Kocadağ, Kevin Prince Boateng'in gelecek sezon da Süper Lig devinde forma giyeceğini açıkladı.

33 yaşındaki futbolcu şimdiye dek Beşiktaş formasıyla 6 kez sahada yer aldı ve sözleşmesinin uzaması için 4 maç daha oynaması bekleniyor.

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "9 maçta 45 dakika oynarsa Boateng'in sözleşmesi uzatılacak. Kira parası ödenmeyecek. Sadece gelecek sezon maaşını ödeyeceğiz" dedi.

Kevin Prince Boateng, ocak ayında Serie A kulübü Fiorentina'dan kiralandı ve 2 gol kaydetti.

  1. 19.06.2020
  2. Güncelleme: 19.06.2020 16:29
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