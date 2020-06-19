Beşiktaş'a Kevin Prince Boateng müjdesi! Resmen...
Beşiktaş'ta son dakika Kevin Prince Boateng gelişmesi... Ara transfer döneminde Fiorentina'dan transfer edilen yıldız futbolcunun geleceğine ilişkin konuşan siyah beyazlı yönetici Emre Kocadağ, taraftarlara müjdeli haberi verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş, Kevin Prince Boateng transferinde mutlu sona yaklaşıyor... Gana medyasının aktardığı bilgilere göre siyah beyazlı yönetici Emre Kocadağ, Kevin Prince Boateng'in gelecek sezon da Süper Lig devinde forma giyeceğini açıkladı.
33 yaşındaki futbolcu şimdiye dek Beşiktaş formasıyla 6 kez sahada yer aldı ve sözleşmesinin uzaması için 4 maç daha oynaması bekleniyor.
Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "9 maçta 45 dakika oynarsa Boateng'in sözleşmesi uzatılacak. Kira parası ödenmeyecek. Sadece gelecek sezon maaşını ödeyeceğiz" dedi.
Kevin Prince Boateng, ocak ayında Serie A kulübü Fiorentina'dan kiralandı ve 2 gol kaydetti.
- 19.06.2020
- Güncelleme: 19.06.2020 16:29
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'a Kevin Prince Boateng müjdesi! Resmen... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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